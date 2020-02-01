В Ираке обстреляли военную базу с военнослужащими США

На севере Ирака в районе военной базы, где размещены американские военнослужащие, упали пять минометных снарядов. Об этом сообщили в службе безопасности Ирака.

«Пять минометных снарядов упали рядом с авиабазой Кияра в провинции Найнава», - приводит РИА Новости сообщение пресс-службы.

По предварительным данным, жертв и пострадавших в результате обстрела нет, материальный ущерб не нанесен.

Военные базы США в Ираке регулярно подвергаются обстрелам. В начале января командование США заявило о ракетных атаках на международную зону и вблизи воздушной базы «Баллад». В середине января были выпущены 15 баллистических ракет в сторону авиабазы к западу от Багдада и аэродрома Эрбиль в северной части Ирака.