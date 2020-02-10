В Иране показали новую баллистическую ракету Raad: видео

Новую баллистическую ракету Raad-500 представил Корпус стражей исламской революции (КСИР) в Иране. Во время презентации нового вооружения сообщалось, что она легче, чем было когда-либо ранее, оснащена двигателями нового поколения и имеет большую дальность полета.

В КСИР рассказали, что установленный на ракете двигатель Zoheir изготовлен из композитных материалов, позволяющих удерживать давление до ста бар и температуру в три тысячи градусов по Цельсию. Raad-500 вдвое легче своей предшественницы Fateh-110 и имеет дальность до 200 километров.

По словам иранских военных, новое оружие способно преодолевать различные системы противоракетных щитов, сообщает PressTV.