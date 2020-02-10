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Путин и Си Цзиньпин проведут не менее трех встреч в 2020 году

Тамара Астапенкова
05:40 10.02.2020
Посол России в Китае сообщил, что председатель КНР планирует приехать на празднование Дня Победы в Россию.
Путин и Си Цзиньпин проведут не менее трех встреч в 2020 году
© Фото: Минобороны России

В 2020 году Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести три встречи, а также продолжить общение на полях различных международных мероприятий. Об этом заявил журналистам посол России в Китае Андрей Денисов.

«Сохраняется надежда на то, что к весне ситуация с коронавирусом выправится. И наши главные мероприятия, которые начинаются с мая, с ожидаемого визита председателя КНР Си Цзиньпина в Россию для участия в торжествах по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне, и дальше пойдут по ранее согласованному графику. Который у нас, как и во все предыдущие годы достаточно насыщен», - сообщил Денисов.

Дипломат уточнил, что по графику запланированы три встречи лидеров РФ и КНР, две их них должны состояться в России.

«Об одной, 9 мая, я уже сказал. Вторая - в 20-х числах июля в городе Санкт-Петербурге на саммитах ШОС и БРИКС, куда также ожидается приезд председателя КНР Си Цзиньпина. Во второй половине года должен состояться официальный визит нашего президента в Китай», - уточнил посол России в Китае.  

Он добавил, что по информации китайских коллег, председатель КНР Си Цзиньпин планирует приехать на празднование Дня Победы в Россию.

«Разумеется, наши руководители встречаются каждый год на полях крупных международных мероприятий. Впереди саммит АТЭС, встреча лидеров стран “Группы двадцати”. Во всех этих мероприятиях планируется участие и нашего руководителя, и китайского председателя. Там будут встречи тоже», - сказал посол.

Ранее Владимир Путин направил Си Цзиньпину телеграмму со словами поддержки и пожеланиями выздоровления заболевшим в связи со вспышкой новой коронавирусной инфекции. Российский президент выразил уверенность, что благодаря мерам, предпринятым китайским руководством, распространение заболевание будет остановлено.

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