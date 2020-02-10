В Лос-Анджелесе вручили «Оскар» за лучший короткометражный фильм
Картина рассказывает о матери троих детей, чью жизнь полностью изменили молодые соседи.
© Фото: кадр из фильма «Окно напротив»
Короткометражный фильм «Окно напротив» Маршалла Карри удостоился премии «Оскар». Церемония вручения наград Американской киноакадемии проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.
Картина рассказывает о домохозяйке и матери троих детей. Ее жизнь полностью переворачивают молодые соседи из дома напротив.
Ранее на церемонии определили победителя в номинации «Лучшая мужская роль второго плана». Награды удостоился Брэд Питт за свою актерскую в фильме Квентина Тарантино.