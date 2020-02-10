Назван обладатель «Оскара» в номинации «Лучший оригинальный сценарий»
За статуэтку в этой категории боролись «Паразиты», «Однажды…в Голливуде», «Брачная история» и «Достать ножи».
© Фото: Phil McCarten Keystone Press Agency Globallookpress
В Голливуде назвали обладателя «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Статуэтку в этой категории заслужила лента «Паразиты».
На награду за лучший сценарий претендовали три другие картины – «Однажды…в Голливуде», «Брачная история» и «Достать ножи». Однако «Оскар» достался резонансной картине из Южной Кореи.
Ранее стал известен обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Им стал Брэд Питт, академики оценили его работу в картине «Однажды…в Голливуде».