Назван обладатель «Оскара» в номинации «Лучший оригинальный сценарий»

В Голливуде назвали обладателя «Оскара» за лучший оригинальный сценарий. Статуэтку в этой категории заслужила лента «Паразиты».

На награду за лучший сценарий претендовали три другие картины – «Однажды…в Голливуде», «Брачная история» и «Достать ножи». Однако «Оскар» достался резонансной картине из Южной Кореи.

Ранее стал известен обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Им стал Брэд Питт, академики оценили его работу в картине «Однажды…в Голливуде».