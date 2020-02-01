В ожидании Brexit: что происходит в Великобритании перед выходом страны из ЕС

Британия сегодня распрощается с Евросоюзом. Это случится после трех лет непрерывных и тяжелых переговоров, когда стороны никак не могли решить, на каких условиях расходиться.

И вот в 23.00 31 января (02.00 мск 1 февраля) Британия отправится в самостоятельное плавание. В Лондоне празднуют сторонники Brexit, ну а в Шотландии и Северной Ирландии грозят разрывом уже Соединенному Королевству.

У здания Европарламента сторонники Brexit затягивают старую песню о светлом будущем Британии без Евросоюза. За считанные часы до официального развода поет не только вся страна, но и Европа, правда совсем не в унисон. Каждый на свой лад. Евродепутаты, например, о грусти расставания.

После выхода из ЕС Великобритания продолжит жить по старым контрактам. Новое торговое соглашение с Евросоюзом британские власти подпишут только через год. Тогда-то и станет ясно, что такое Brexit для европейской экономики.

Экс-глава правительства Великобритании Тереза Мэй первой произнесла слово Brexit. Тогда больше половины жителей страны проголосовали за выход из ЕС. Мэй так и не смогла ни оформить законопроект, ни договориться с Евросоюзом о новой торговой сделке. Ее дело завершил Борис Джонсон, решив, что первым делом нужно выйти, а остальные вопросы можно уладить после.

Внутри страны обстановка непростая. И без того сепаратистски настроенные Шотландия и Северная Ирландия окончательно взбунтовались и всерьез заговорили о том, что пора бы уже отделиться от Соединенного Королевства.

Уже завтра в оборот пустят монеты в честь Brexit. На праздничный лад нацию настраивает и Борис Джонсон, обещая единство и экономическое процветание. В ЕС Британия всегда была экономикой номер два, после Германии.

Но пока Джонсон борется за скорейший развод с Евросоюзом, многие в его стране не спешат рвать эти брачные узы. Ирландцы и шотландцы, переодетые в Шерлока Холмса и доктора Ватсона, митингуют у штаб-квартиры ЕС в Брюсселе против выхода Британии из Евросоюза. Единства в Королевстве с каждым днем все меньше.