Позывной Вихрь: легенде советской разведки Алексею Ботяну исполняется 103 года

Легендарному советскому разведчику Алексею Ботяну исполняется 103 года. Он участвовал в обороне Москвы, затем был переброшен во вражеский тыл, а впоследствии стал прототипом культового советского киногероя майора Вихря.

Настоящий позывной Ботяна - полковник Вихрь. И в кино, и в реальной жизни ему удавалось срывать планы противника. Так, в конце войны диверсанты под командованием Ботяна уничтожили склад взрывчатки, которую немцы планировали использовать перед отступлением.

«Это здание как взорвалось, было разрушено не только оно, но и все вокруг. Этим самым я не дал возможности Гитлеру уничтожить город Краков», - вспоминает разведчик.

Началась война для Ботяна в 1939 году. Тогда он был унтер-офицером польской армии, командиром зенитного орудия. Он сбил несколько немецких самолетов, но личного мужества солдат оказалось недостаточно.

«За две недели Польши не стало, ведь немцы когда наступили, кроме какой-то конной армии ничего не было там», - рассказывает герой.

После Ботян получил паспорт и стал учителем. Однако карьере в школе не позволило состояться его личное дело - оно привлекло внимание военной разведки. Ботян знал три языка, в том числе немецкий, детство провел среди поляков, в техникум поступил в Чехии, а жил среди судетских немцев.

В 1940 году Ботяна направили на службу в органы НКВД СССР, а в 1941-м он закончил разведывательную школу. В том же году его перебросили за линию фронта.

Позывной Вихрь Ботян получил за умение быстро передвигаться. Еще одно прозвище легендарного разведчика - партизан Алеша. Настоящее имя героя теперь высечено на мемориальном камне в Кракове. По тем событиям событиям снят фильм специального корреспондента «Звезды» Алексея Рафаенко «Полковник "Вихрь". Алексей Ботян в тылу врага».

«Настоящий, добрый, милый, профессиональный, меня обаял сразу... Я бы тоже завербовался, потому что он обаятельнейший человек. Играли с ним в шахматы, много беседовали, общались», - говорит режиссер.

После войны Ботян учителем так и не стал - продолжил службу во внешней разведке. Под именем Лео Дворжак он работал механиком на урановых рудниках в Чехословакии.

Сам Ботян говорит, что прожил жизнь счастливо - ему везло. Это правда: всю войну он провел в тылу врага и ни разу не был ранен. Правда, о большинстве его подвигов до сих пор почти ничего не известно, потому что это - государственная тайна.

По недоразумению Ботян не стал Героем Советского Союза, но взамен был удостоен высокого звания героя России. Награду в Кремле ему вручил Владимир Путин.