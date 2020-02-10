«История игрушек 4» получила «Оскар»
Лента заслужила награду в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм».
© Фото: Pixar via Globallookpress.com
Мультипликационный фильм «История игрушек 4» получил премию «Оскар». Церемония вручения награды проходит прямо сейчас в Лос-Анджелесе.
Лента заслужила «Оскар» в категории «Лучший полнометражный анимационный фильм». Кроме «Истории игрушек 4», за статуэтку боролись «Клаус», «Потерянное звено», «Я потеряла свое тело» и «Как приручить дракона 3».
Ранее стал известен обладатель «Оскара» за лучшую мужскую роль второго плана. Им стал Брэд Питт. Внимание киноакадемиков привлекла его работа в фильме Квентина Тарантино «Однажды… в Голливуде».