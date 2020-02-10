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В Китае зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа

Тамара Астапенкова
04:04 10.02.2020
Сообщается, что на ферме содержалось 2497 птиц, из которых 1840 заразились и погибли.
В Китае зафиксировали новую вспышку птичьего гриппа
© Фото: Whitehotpix ZUMAPRESS.com Globallookpress

В Китае, в провинции Сычуань, на одной из племенных ферм округа Наньчун зафиксирована вспышка птичьего гриппа H5N6. Об этом сообщило издание China News со ссылкой на информационное бюро Министерства сельского хозяйства.

Сообщается, что на ферме содержалось 2497 птиц, из которых 1840 заразились и погибли. Местные власти приняли все необходимые меры для предотвращения распространения заболевания.

В связи с требованиями по профилактике и контролю эпидемий было уничтожено 2261 голов, остальные птицы были осмотрены специалистами, проведено необходимое лечение. Изданием уточняется, что случаев заражения человека не зафиксировано.

Ранее сообщалось, что в провинции Хунань медики зафиксировали распространение птичьего гриппа H5N1. От болезни тогда пострадали куры на ферме в городе Шаоян, при этом случаев заболевания человека зарегистрированного не было. Около 4500 птиц погибли, и было уничтожено более 17800 голов.

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