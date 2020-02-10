Брэд Питт завоевал «Оскар» за роль в фильме Тарантино

Американский актер Брэд Питт получил премию Американской киноакадемии «Оскар». Церемония вручения статуэток проходит в эти минуты в Лос-Анджелесе.

Золотая статуэтка досталась Питту за роль второго плана в фильме Квентина Тарантино «Однажды в... Голливуде». В картине он сыграл роль лучшего друга и бывшего дублера главного героя, голливудского актера Рика Далтона в исполнении Леонардо ДиКаприо.

В число претендентов на победу в номинации также входили Том Хэнкс («Прекрасный день по соседству»), Аль Пачино («Ирландец»), Джо Пеши («Ирландец») и Энтони Хопкинс («Два папы»).

Для Питта статуэтка стала второй в карьере и первой за актерскую работу. В 2014 году актер стал обладателем премии как один из продюсеров фильма «12 лет рабства» - победителя в категории «Лучший фильм».