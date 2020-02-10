5,5 тысяч шагов: юнармейцы Воронежа почтили память детей-антифашистов

Более 5,5 тысяч шагов памяти совершили юнармейцы Воронежской области вместе с военнослужащими общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО). В День памяти юного героя-антифашиста воспитанники юнармейских отрядов прошли по местам расстрела юных героев в январе 1943 года в деревне Девица Воронежской области

Во время пешего перехода юнармейцы сопровождали каждый свой шаг словами: «Несовместимы дети и война». Они почтили память семерых мальчиков, которым было от 12 до 15 лет, расстрелянных на глазах односельчан: Иван Кулаков, Анатолий Застрожный, Алексей Жаглин, Николай Трепалин, Иван Зайцев, Алексей Кулаков и Митрофан Жерноклеев. Позднее местные жители начали называть героев «Девицкие орлята».

© Минобороны России

К памятнику были возложены цветы и живые гирлянды. Юнармейцы пронесли с собой свечи, цветы и мягкие игрушки, которые оставили на могилах детей- партизан. В общей сложности в пешем переходе приняли участие более 500 юнармейцев, военнослужащих ЗВО, членов общественных организаций города Воронежа.