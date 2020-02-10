Лавров заявил о готовности обменяться послами с Украиной

Россия не против, если Украина вернет послов. Москва и Киев даже в нынешних реалиях связаны по экономическим и гуманитарным вопросам, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

«Сейчас, правда, вроде кто-то там упоминал о вероятности решения Зеленского вернуть послов. Мы будем не против. Наши страны даже в нынешних условиях сильно взаимосвязаны в экономике, в сфере транспорта, в гуманитарных делах, в семейных связях», - сказал Лавров.

Глава МИД добавил, что дипломатические отношения между Москвой и Киевом были свернуты по инициативе украинской стороны. И постоянно вводить барьеры, то для авиасообщения, то для железнодорожного транспорта - неразумно.

«Кто-то съездил в Крым, и все - человек вычеркнут из списка тех, с кем украинцы могут не то что пожимать руки, а вообще даже встречаться. Это дикость, национал-радикализм ультрарозлива», - пояснил дипломат.

Лавров также рассказал, что на нормандском саммите в Париже Украина, по совету Вашингтона, отказалась от разведения сил по всей линии соприкосновения. Министр добавил, что поддержание конфликта в «некоей контролируемой фазе» в американских интересах.