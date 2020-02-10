Вылетевший из Петербурга в Екатеринбург лайнер срочно вернулся в аэропорт
Причиной произошедшего стала техническая неисправность на борту.
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Самолет авиакомпании «Победа», летевший из Санкт-Петербурга в Екатеринбург, вынужденно вернулся в аэропорт «Пулково». Экипаж рейса доложил на землю о технической неисправности лайнера.
Инцидент произошел 10 февраля. На место встречи воздушного судна прибыла аварийно-спасательная команда.
«Борт совершил благополучную посадку в аэропорту и встал на место стоянки», - сообщили РИА Новости в пресс-службе «Воздушных ворот северной столицы» - управляющей компании «Пулково».
Собеседница агентства также уточнила, что пассажиров высадили в терминал. Аэропорт работает в штатном режиме.