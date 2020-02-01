Захарова дала оценку заявлению МИД Польши о репарациях от Москвы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала польского замминистра иностранных дел Павла Яблонского «перестать шаромыжничать», комментируя его слова о том, что Польша вправе требовать от России репараций за «военные преступления» во время Второй мировой войны.

«Павел, перестаньте шаромыжничать. Надеюсь, польские СМИ смогут правильно передать значение этого глагола, а также расскажут своему дипломату об этимологии слова», - написала Мария Захарова в Facebook.

Ранее Яблонский заявил, что Варшава имеет «безоговорочное право» требовать от Москвы репараций и, по его мнению, этот вопрос необходимо поднимать, поскольку он «не имеет срока давности».