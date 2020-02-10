Дети из Сирии прилетели в Свердловскую область

В Свердловскую область прилетели четверо детей, которые в составе большой детской группы прибыли из Сирии на родину. В аэропорту Екатеринбурга двух сестер и двух братьев встречала их родная бабушка, а также представители опеки и уполномоченный по правам ребенка Игорь Мороков.

По словам детского омбудсмена, для региона это большое событие и была проделана огромная работа, чтобы дети смогли вернуться домой. Они были вывезены родителями в Сирийскую арабскую республику еще семь лет назад. Около года назад отец и мать ребят погибли. Два брата и две сестры долгое время находились в лагере и жили в крайне жестоких условиях.

Известно, что уполномоченная по правам ребенка Анна Кузнецова вывезла 26 российских детей из не подконтрольного Дамаску лагеря «Аль-Холь» на северо-востоке республики. Они прилетели в Россию 7 февраля. В составе группы находились ребята из кавказских республик, Поволжья, Центральной России и Свердловской области.

Чтобы двое братьев и две сестры вернулись к бабушке, было собрано огромное количество информации о родственниках, проводились генетические анализы. Двое братьев и две сестры будут жить с родной бабушкой в небольшом уральском городке. На данный момент еще двое детей из этой семьи находятся в Сирии. Они родились уже на территории САР и сейчас решаются проблемы, возникшие с их переездом.

С детьми в ближайшее время будут работать психологи, чтобы ребята смогли не только вернуться к мирной жизни, но и найти общий язык со сверстниками и родственниками.

По информации уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой, еще 73 маленьких россиянина смогут вернуться из Сирии домой. Работа по возвращению в РФ российских детей, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, ведется с 2017 года по поручению Владимира Путина.