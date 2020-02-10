«Какое-то возгорание»: актриса Волкова рассказала подробности эвакуации из «Октября»

В кинотеатре «Октябрь» произошла срочная эвакуация. Все вышли, не досмотрев фильм, рассказала актриса Екатерина Волкова подробности эвакуации с предпремьерного показа фильма «Лед-2» в своем Instagram.

«Срочная эвакуация. Все вышли, не досмотрев фильм. Здорово, что все тихо и спокойно вышли», - рассказала актриса.

Ранее стало известно, что во время предпремьерного показа фильма «Лед-2» началась срочная эвакуация. Как оказалось, в кинотеатре произошло короткое замыкание в одном из залов, из-за чего началось горение на площади 0,2 квадратных метра. Администрация кинотеатра справилась с возгоранием еще до прибытия МЧС и эвакуировала людей в безопасное место.

«Какое-то возгорание было. Тихо, спокойно все вышли. Все молодцы», - рассказала Екатерина Волкова.

На премьере находились звезды отечественного шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Светлана Лобода, Александр Петров, Аглая Тарасова и многие другие знаменитости. Они, как и остальные зрители, покинули зал.