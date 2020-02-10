Пугачеву эвакуировали из горящего кинотеатра в Москве: видео

Знаменитостей Аллы Пугачеву, Светлану Лободу, Аглаю Тарасову и множество других эвакуировали из кинотеатра «Октябрь» в Москве. В здании произошел пожар из-за короткого замыкания в одном из залов.

В кинотеатре в этот момент шла премьера фильма «Лед-2». Возгорание случилось на площади 0,2 кв.м., произошло задымление и началась паника.

Пожар администрации кинотеатра удалось потушить до приезда экстренных служб. Людей перевели в безопасное место.