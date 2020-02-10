Кинотеатр «Октябрь» загорелся на предпремьерном показе с участием звезд

В понедельник, 10 февраля, в Москве во время предпремьерного показа фильма «Лед-2» в кинотеатре «Октябрь» внезапно началась эвакуация. По словам очевидцев, в кинотеатре произошло задымление. Некоторые из зрителей начали паниковать, люди старались как можно быстрее покинуть здание, началась давка.

На премьере находились и звезды отечественного шоу-бизнеса: Алла Пугачева, Светлана Лобода, Александр Петров, Аглая Тарасова и многие другие знаменитости. Они, как и остальные зрители, в спешке покинули зал.

Как оказалось, в кинотеатре произошло короткое замыкание в одном из залов, из-за чего началось горение на площади 0,2 квадратных метра.

Четко сработала администрация кинотеатра. Они сумели ликвидировать возгорание еще до приезда экстренных служб, а людей эвакуировать в безопасное место.