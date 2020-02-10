Боевики запустили два ударных беспилотника по базе Хмеймим

Боевики из Идлиба запустили по базе Хмеймим два ударных беспилотника. Оба дрона террористов были сбиты средствами ПВО. Об этом сообщили в российском Центре по примирению враждующих сторон в Сирии.

Ударные беспилотники запустили с подконтрольной боевикам территории Идлибской зоны деэскалации. Первая атака - северо-восточного направления - была отражена на расстоянии около двух километров от базы ракетным огнем зенитного ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-С».

«В ходе второго нападения цель, приближавшаяся к авиабазе с северо-западного направления - со стороны Средиземного моря - была поражена на удалении шести километров от авиабазы», - рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в САР генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, пострадавших и материального ущерба нет. Авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме.