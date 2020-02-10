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Госдепу предложили выделить Украине 317 миллионов долларов

Иван Линдеманн
23:01 10.02.2020
Документ о бюджете принимает Конгресс США, который не всегда одобряет предложения главы Белого дома.
Госдепу предложили выделить Украине 317 миллионов долларов
© Фото: Aurora Samperio ZUMAPRESS.com Globallookpress

На помощь Украине в 2021 финансовом году по линии Госдепартамента правительство Дональда Трампа предлагает выделить 316,9 миллиона долларов. Об этом говорится в проекте бюджета ведомства, опубликованном на сайте.

Согласно документу, прямое финансирование должно составить 25 миллионов долларов, 6 уйдет на программу по здравоохранению по линии агентства USAID. Еще 145 миллионов хотят выделить на экономическую поддержку страны, 23 на борьбу с оборотом наркотиков и терроризмом.

На военную помощь предлагают заложить 115 миллионов долларов, на финансирование программы в рамках военного образования международных тренингов - 2,9 миллиона.

Новый финансовый год начнется 1 октября 2020-го. Бюджет самостоятельно принимает Конгресс США, который не всегда соглашается с предложениями Трампа.

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