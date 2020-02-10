СМИ: в Ираке подорвали американскую военную колонну

К югу от столицы Ирака произошла попытка подорвать американскую военную колонну. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.

По данным канала, речь идет о колонне, доставлявшей груз для американских военных. На пути следования машин сработало взрывное устройство.

В результате взрыва один из автомобилей колонны получил значительные повреждения. Жертв среди американских военнослужащих удалось избежать.