СМИ: в Ираке подорвали американскую военную колонну
В результате взрыва один из автомобилей колонны получил значительные повреждения
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К югу от столицы Ирака произошла попытка подорвать американскую военную колонну. Об этом сообщает телеканал Al Mayadeen со ссылкой на собственные источники.
По данным канала, речь идет о колонне, доставлявшей груз для американских военных. На пути следования машин сработало взрывное устройство.
В результате взрыва один из автомобилей колонны получил значительные повреждения. Жертв среди американских военнослужащих удалось избежать.