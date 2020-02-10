Вербовкой «грузинских снайперов» для поездки на Майдан занимался соратник бывшего губернатора Одесской области Михаила Саакашвили Мамук Мамулашвили. Об этом люди, представившиеся снайперами, рассказали в документальном фильме «Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства», который показал телеканал One America News.

Снайперы заявили, что приехали в Киев по поддельным паспортам. По их словам, в организации стрельбы принимали участие бывший спикер Верховной Рады Андрей Парубий и экс-руководитель администрации президента Украины Сергей Пашинский. Помимо прочего, они, как рассказали снайперы, отвечали за снабжение оружием.

Также в фильме показан некий Зураб, который является гражданином Грузии. Он утверждает, что во время Майдана встречался в украинской столице с Саакашвили, бывшим руководителем Одесской областной милиции Георгием Лордкипанидзе, а также неизвестным сотрудником СБУ. По словам Зураба, ему и его команде поручили отслеживать маршруты передвижений Виктора Януковича, который тогда занимал пост президента Украины.

Кроме того, в документальном фильме раскрываются подробности участия США в процессе отстранения Януковича от власти в 2014 году, о расстрелах на Майдане, о причастности к коррупционным махинациям в компании «Бурисма» бывшего американского вице-президента Джо Байдена, а также о вмешательстве высокопоставленных чиновников Украины в выборы президента США в 2016 году.