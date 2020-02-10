Неизвестное оружие: Трамп заявил о существовании «супербыстрых ракет» для конкуренции с РФ

Американский лидер Дональд Трамп сообщил о наличии у Соединенных Штатов множества «супербыстрых» ракет для противостояния России. По словам президента США, данное вооружение необходимо из-за того, что «у России есть нечто подобное».

«У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - “супербыстрые”. Они в четыре, пять, шесть и даже семь раз быстрее, чем обычные ракеты», - заявил Трамп во время своего выступления перед губернаторами штатов в Вашингтоне.

Президент США отметил, что к такой позиции Соединенные Штаты якобы вынуждают РФ и КНР. Его слова передает «Интерфакс».

Ранее в Пентагоне пожаловались на сильное отставание от России в гиперзвуковом оружии. По словам исполняющего обязанности главы ВМС США Томаса Модли, видимая разница в степени развитости может стать проблемой.