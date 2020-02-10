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Триумф Трампа: как не состоялся импичмент президента США и что теперь ждет демократов

Юлия Васильченко
03:00 10.02.2020
Согласно опросам, рейтинг американского лидера в связи с происходящим достиг наивысшей точки за все время его президентства.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Oliver Contreras Consolidated News Photos Globallookpress

За день до финального голосования по импичменту президент США Дональд Трамп обратился с ежегодным посланием к Конгрессу как триумфатор. Он считал, что следующий день принесет ему победу, - так оно и произошло. Всю неделю республиканцы устраивали торжественные мероприятия, а на долю демократов, напротив, выдались одни неудачи. Ко всему прочему оказалось, что на предстоящие президентские выборы им так и не удалось выдвинуть ни одного сильного кандидата, а рейтинг Трампа в связи с последними событиями стал самым высоким за все время его президентства.

Во время послания Конгрессу Трамп держался уверенно, а с демократами вел себя пренебрежительно. Идейному вдохновителю импичмента - председателю Палаты представителей Нэнси Пелоси - показательно отказался пожимать руку. Пелоси растерялась, весь вечер пыталась улыбаться, а потом не выдержала и разорвала свой экземпляр речи Трампа.

На демарш демократов американский лидер не обратил никакого внимания. В приподнятом настроении он встретил и финальное голосование по импичменту. Республиканское большинство в верхней палате Конгресса сделало свое дело – Трампа оправдали по всем статьям обвинения. Сенаторы голосовали по партийному признаку. Отличился только республиканец Митт Ромни – по его мнению, президент виновен в «препятствовании работе Конгресса».

«Мне очень жаль Митта Ромни, очень жаль», - отреагировал на это Трамп. 

Спустя пару часов после оправдания Трамп уже был на национальном молитвенном завтраке. На это мероприятие принято приходить с Библией, избегать разговоров о политике и молиться за будущее Америки. Но Трамп пришел с газетами, заголовки которых кричали о невиновности президента, сквернословил и грозил местью.

«Если они (демократы) узнают, что я переходил улицу и, может, сделал это на красный или еще что, то: "Давайте объявим ему импичмент". Эти люди совсем сошли с ума. Но я побеждал их всю свою жизнь и сделаю это снова, если понадобится», - заявил президент США.

Всю неделю по всей стране республиканцы устраивали торжественные мероприятия. Так, сливки калифорнийского общества собрались в частном гольф-клубе: от миллионеров организаторы обеда ожидали пожертвований на поддержку Республиканской партии, президента США и борьбу с демократами.

«Этим позорным импичментом демократы буквально выстрелили себе в ногу. Теперь многие демократы хотят покинуть партию, переметнуться в лагерь республиканцев и голосовать за Трампа», - поделилась мнением сторонница президента Энн Хант.

По словам одного из хозяев вечера, главы отделения партии в Сан-Франциско Джона Денниса, к празднику он начал готовиться еще два месяца назад. Для него очевидно было, что демократы идут к провалу.

«Демократы показали себя полными дураками, они выглядели дураками с первого дня импичмента, который они не должны были начинать. Это было губительно для страны и страна в конце концов от этого шоу устала, потому что его исход был заранее понятен», - сказал он.

Это оказалось не единственной бедой демократов. На неделе они провели в штате Айова первое внутрипартийное соревнование, чтобы определить кандидата от своей партии на будущих президентских выборах. Айова – штат без четких политических предпочтений, есть примета: кто победит в Айове – победит и на выборах. Результаты оказались неожиданными - Джо Байдена и Берни Сандерса обошел новичок Пит Буттиджич.

Ему 37 лет, он мэр небольшого городка в Индиане, христианин и офицер армии США, но в то же время – открытый гей. Его супруг - учитель средней школы. Из-за сложной фамилии в Индиане его зовут просто мэр Пит. На предвыборных плакатах он решил писать похожим образом: президент Пит.

Эксперты уверяют – молодой кандидат оказался отличным оратором и легко привлек симпатии людей. Но шансов на победу у него мало. Демократическая партия так и не смогла выдвинуть ни одного сильного кандидата, способного составить конкуренцию Трампу. Понимая это, демократы запаниковали и прибегли к последнему оружию – вспомнили Россию.

«Трамп может  предложить Аляску русским в обмен на поддержку во время следующих выборов», - заявил председатель Комитета по разведке Палаты представителей США Адам Шифф.

На следующий день после заявления Шиффа Белый дом объявил о желании вести с Россией переговоры по контролю над вооружениями и вопросам безопасности.

«Без сомнения, Трамп выучил урок. Устраивайте что угодно, доклады Мюллера, говорите про сговор. Без разницы. Я делаю что хочу», - прокомментировал действия президента политолог Стефен Эберт.

Первым шагом после произошедшего со стороны Трампа, вероятнее всего, станет месть. Президент уже уволил несколько человек из администрации, которые давали против него показания в деле об импичменте. Телеканал Fox News сообщил, что министерство финансов США начало расследование деловых связей Хантера Байдена на Украине и уже обнаружило разоблачающие подробности – бумаги доказывают не только то, что Байден-младший отмывал в стране деньги, но и то, что его отец, бывший вице-президент, использовал силу своей должности, чтобы запугивать Украину.

Такой поворот может еще больше привлечь электорат на сторону республиканцев - каждый провал демократов делает президента популярнее. Согласно опросам, рейтинг Трампа сейчас самый высокий за все время его президентства и, похоже, он абсолютно уверен в своей победе на предстоящих выборах и на всех последующих.

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