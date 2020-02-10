Трамп хочет выделить 700 миллионов долларов на «противодействие» России

На «противодействие» России и на борьбу с «российской пропагандой и дезинформацией» США выделят 700 миллионов и 24 миллиона долларов соответственно. Это предполагает предлагаемый американским президентом Дональдом Трампом бюджет на 2021 год. Об это говорится в документе, распространенном Белым домом.

Отмечается, что предложения по бюджету отражают позицию администрации, которая считает Россию и Китай главными угрозами США.

Новый финансовый год начинается 1 октября 2020-го. Бюджет самостоятельно принимает Конгресс США. В прошлом он неоднократно не соглашался с предложениями Трампа.