Усманов подарил МОК Олимпийский манифест Пьера де Кубертена за 9 миллионов долларов
Российский предприниматель Алишер Усманов передал музею Олимпийских игр в Лозанне оригинал Олимпийского манифеста, написанного французским историком и спортивным деятелем Пьером де Кубертеном. Исторический документ был куплен практически за 9 миллионов долларов на аукционе в 2019 году.
Манифест состоит из 14 страниц рукописного текста, на протяжении которых Кубертен ведет к тому, что международные спортивные соревнования позволят построить лучший мир.
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил Усманова за его подарок, подчеркнув большую символичность совершенного им поступка.
«Это пожертвование выходит за рамки передачи рукописи в Олимпийский музей. Проявленное великодушие напоминает нам о миссии Олимпиад, целью которых является всемирной единение», - цитирует слова Баха сайт МОК.
Как отметил сам даритель, при создании рукописи де Кубертен «видел мир, объединенный спортом, а не разделенный конфронтациями и войнами».