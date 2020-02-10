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Усманов подарил МОК Олимпийский манифест Пьера де Кубертена за 9 миллионов долларов

Егор Левин
21:52 10.02.2020
В олимпийском комитете поблагодарили бизнесмена, подчеркнув большой символизм совершенного им дарения.
Усманов подарил МОК Олимпийский манифест Пьера де Кубертена за 9 миллионов долларов
© Фото: Roman Denisov, Globallookpress

Российский предприниматель Алишер Усманов передал музею Олимпийских игр в Лозанне оригинал Олимпийского манифеста, написанного французским историком и спортивным деятелем Пьером де Кубертеном. Исторический документ был куплен практически за 9 миллионов долларов на аукционе в 2019 году.

Манифест состоит из 14 страниц рукописного текста, на протяжении которых Кубертен ведет к тому, что международные спортивные соревнования позволят построить лучший мир.

© olympic.org

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах поблагодарил Усманова за его подарок, подчеркнув большую символичность совершенного им поступка.

«Это пожертвование выходит за рамки передачи рукописи в Олимпийский музей. Проявленное великодушие напоминает нам о миссии Олимпиад, целью которых является всемирной единение», - цитирует слова Баха сайт МОК.

Как отметил сам даритель, при создании рукописи де Кубертен «видел мир, объединенный спортом, а не разделенный конфронтациями и войнами».

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