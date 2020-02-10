Опубликовано новое видео с места столкновения двух катеров на Пхукете

Утром 10 февраля у берегов тайского острова Пхукет произошло столкновение двух катеров, в результате которого погибли двое российских детей шести и двенадцати лет. Новое видео с места происшествия, на котором видны искореженные суда, появилось в Сети.

После аварии в больницы с травмами различной степени тяжести были госпитализированы более 20 россиян.

По факту столкновения туристических катеров СК РФ возбудил уголовное дело. Российские дипломаты находятся на связи с россиянами и оперативными службами Таиланда.