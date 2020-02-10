В МИД Украины раскритиковали встречи в «нормандском формате»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что встречи глав МИД стран-участников «нормандского формата» неэффективны. Об этом он заявил на пресс-конференции в ассоциации иностранной прессы в Риме.

«Я приеду в Мюнхен, я надеюсь, что мы все вчетвером там будем. Если бы мне дали выбор, ехать на министерскую встречу или готовиться к президентской встрече в апреле, как об этом договаривались в декабре, я бы сделал ставку на апрель», - приводит слова Пристайко РИА Новости.

Глава украинского внешнеполитического ведомства поделился, что после переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым на полях СМИД сторонам стало ясно, что министерские встречи в данном формате не приносят ожидаемой пользы.

Ранее президент России Владимир Путин поддержал межпарламентский диалог в «нормандском формате» по урегулированию на Украине. С инициативой об этом выступил глава политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» Виктор Медведчук.