В Москве открыли мемориальную доску в честь Героя Советского Союза Оки Городовикова

В Москве состоялось открытие мемориальной доски, посвященной военачальнику, Герою Советского Союза генерал-полковнику Оке Городовикову. Мероприятие прошло в районе Нового Арбата.

В доме №11 по Большому Ржевскому переулку, на котором разместили доску, Городовиков проживал с 1938 года по 1958 год. В 1956 году здесь проводила первые заседания инициативная группа по восстановлению калмыцкой автономии.

Почетное право открыть мемориальную доску было предоставлено главе Республики Калмыкия Бату Хасикову, сыну героя Салавату Городовикову, а также представителям профильных департаментов Москвы.

Ока Городовиков родился в 1879 году в станице Платовской в семье донского казака-калмыка. После революции он стал одним из организаторов Первой Конной Армии, а затем крупным военачальником Красной Армии. Городовиков известен своими заслугами по организации обороны на рубеже Западной Двины и руководством кавалерийских частей. Умер Городовиков в 1960 году в Москве.