В Германии зафиксировали вспышку патогенного птичьего гриппа

Власти Германии сообщили о вспышке высокопатогенного вируса птичьего гриппа H5N8 на юго-востоке страны.

Известно, что вследствие болезни погибли 44 птицы в регионе Баден-Вюртемберг. Все они были отбракованы в соответствии с принципами сельского хозяйства и изолированы от оставшихся здоровыми особей. Вирус при этом далее не распространился. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Всемирную организацию по охране здоровья животных.

О случае заболевания птичьим гриппом на территории Германии сообщалось ранее, в январе. Тогда зараженной оказалась дикая птица в Браденбурге, фермы вирус не затронул.