«У вас нет разрешения»: пользователям Windows 7 «запретили» выключать компьютер

У пользователей операционной системы Windows 7 возникли проблемы с выключением компьютера. Люди жалуются, что при попытке отключить устройство появляется ошибка с текстом «У вас нет разрешения на выключение этого компьютера».Жалобы появились на Reddit и специализированных форумах.

Microsoft на это пока не отреагировала. А пользователи тем временем нашли другой способ выключения компьютера.

Для этого в командной строке Win+R надо ввести Gpedit.msc, затем зайти в раздел «Настройки компьютера — Настройки Windows — Настройки безопасности — Локальные политики — Параметры безопасности». После этого необходимо два раза нажать кнопкой мыши на пункт «Контроль учетных записей пользователей: все администраторы работают в режиме одобрения администратором» и выбрать параметр «Активно».

Затем пользователь должен вновь запустить командную строку и написать «gpupdate /force». И заключительный шаг - перезапуск устройства с помощью команды «shutdown -r».

Напомним, компания Microsoft прекратила бесплатную поддержку операционной системы Windows 7 в середине января 2020 года.