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Уволен министр здравоохранения Чувашской Республики

Егор Левин
20:32 10.02.2020
Указ о снятии с должности был подписан в понедельник, 10 февраля.
Уволен министр здравоохранения Чувашской Республики
© Фото: «Правда ПФО»

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил от должности главу Минздрава республики Владимира Викторова. Он занимал данный пост в течение практически трех лет, став министром здравоохранения в 2017 году.

Соответствующий указ был подписан Николаевым в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщает портал «Правда ПФО» со ссылкой на портал республиканских органов власти.

Также известно, что помимо этого Николаев сделал Игоря Михайлова временно исполняющим обязанности министра юстиции Чувашии на период преобразования министерства. Возглавляющая ведомство Наталья Тимофеева также была снята с должности 10 февраля.

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