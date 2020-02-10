Уволен министр здравоохранения Чувашской Республики

Врио главы Чувашии Олег Николаев освободил от должности главу Минздрава республики Владимира Викторова. Он занимал данный пост в течение практически трех лет, став министром здравоохранения в 2017 году.

Соответствующий указ был подписан Николаевым в понедельник, 10 февраля. Об этом сообщает портал «Правда ПФО» со ссылкой на портал республиканских органов власти.

Также известно, что помимо этого Николаев сделал Игоря Михайлова временно исполняющим обязанности министра юстиции Чувашии на период преобразования министерства. Возглавляющая ведомство Наталья Тимофеева также была снята с должности 10 февраля.