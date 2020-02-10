«Паразиты» покорили США: чем запомнилась церемония вручения «Оскара»

В Лос-Анджелесе прошла 92-я церемония вручения «Оскара». Не обошлось без сенсаций. Впервые за всю историю премии главную награду за лучший фильм получила лента не на английском языке. Речь идет о южно-корейском фильме «Паразиты». Кроме того, церемония запомнилась нарядами звезд, фуршетом, казусами на сцене и неожиданными заявлениями.

Началось мероприятие с дождя. Красная ковровая дорожка оказалась мокрой насквозь, однако звезд это не смутило - дважды оскароносный Том Хэнкс даже решил отжаться на ней и в свои 63 года вызвал на спортивную дуэль американского морпеха.

А цветом настроения у главных голливудских звезд на ковровой дорожке был розовый. На этом нежном фоне своим дерзким посылом выделилась актриса Натали Портман. Бортик ее черной накидки украсили вышитые золотым цветом имена женщин-режиссеров, оставшихся за бортом шорт-листа премии.

Впервые за почти вековую историю главный «Оскар» завоевала лента не на английском языке. Лучшим фильмом года члены киноакадемии сенсационно признали картину «Паразиты» южнокорейского режиссера Пон Джун Хо.

«Спасибо! Я буду пить до следующего утра», - заявил со сцены лауреат премии.

И если недостатка в алкоголе гости церемонии не испытали, то любителям мясного предложенное меню оказалось не по вкусу. Все без исключения блюда - веганские, без каких-либо продуктов животного производства. Зато такой подход - по душе Хоакину Фениксу, обладателю приза за лучшую мужскую роль. Даже со сцены «Джокер» выдал эмоциональную речь о защите природы.

«Мы верим, что мы являемся центром вселенной, мы вмешиваемся в природу. Когда корова рожает, мы крадем у нее дитя, мы забираем у нее молоко, которое нужно теленку», - сказал Феникс.

Не обошлось и без традиционных политических монологов. Брэд Питт, получивший свою первую статуэтку в качестве актера - за лучшую роль второго плана в фильме «Однажды в Голливуде» - пошутил по поводу недавних слушаний об импичменте Трампа.

«Мне дали только 45 секунд. Это ровно на 45 секунд больше, чем Сенат дал Джону Болтону», - заявил Питт.

Никто из российских кинематографистов на «Оскар» номинирован не был. Однако одна россиянка в этот вечер все-таки оказалась на сцене. Свою партию из саундтрека к мультфильму «Холодное сердце-2» на русском языке исполнила певица Анна Бутурлина.

Впрочем, она оказалась не единственной представительницей России на премии. В качестве гостя посетил «Оскар» и певец Филипп Киркоров.