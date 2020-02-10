Ополченец ЛНР рассказал, почему не взял в плен инструктора НАТО

Строительство военных баз по стандартам НАТО не обострит ситуацию на линии соприкосновения в Донбассе. Так считает ополченец ЛНР, писатель Максим Фомин.

Фомин напомнил, что о наличии западных военных инструкторов разведке ДНР и ЛНР было известно задолго до официальной информации.

«Басурин заявлял, что строят базы НАТО еще после вторых минских соглашений. Я сам служил в разведке. Нам давали задания перейти линию фронта и взять хотя бы одного инструктора. Они были непосредственно на линии фронта - инструктора американские», - рассказал Фомин в программе «Открытый эфир» на телеканале «Звезда».

В то же время он пояснил, что брать в плен западных инструкторов ополченцы не стали, так как это бы противоречило Минским соглашениям.

«Потому что по Минским соглашениям диверсионным группам запрещено работать за линией фронта», - объяснил Фомин.

Недавно министр обороны Украины Андрей Загороднюк заявил, что на подконтрольных Киеву территориях Луганской и Донецкой областей могут появиться две военные базы, построенные по стандартам НАТО. Всю необходимую инфраструктуру планируется создать в Мариуполе и Северодонецке.