Умер генерал-лейтенант СВР в отставке Александр Голубев

Легендарный разведчик, участник военных событий в Афганистане, Александр Голубев скончался 8 февраля в Москве, не дожив всего одного дня до своего 84-летия.

«8 февраля на 84-м году ушел из жизни генерал-лейтенант в отставке, заслуженный сотрудник органов внешней разведки Российской Федерации Александр Титович Голубев», - сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергея Иванова.

Голубев служил в органах госбезопасности с 1959 года. После окончания Высшей Краснознаменной школы КГБ в 1964 году, работал в территориальных подразделениях. Во внешней разведке служил с 1969 года.

Работая в центральном аппарате разведки, руководил рядом крупных оперативных подразделений, долгие годы был председателем Совета ветеранов СВР.

За время своей службы Голубев был удостоен ряда наград, в частности орденов «За военные заслуги», Красного Знамени и Красной Звезды.

Возглавлял группу КГБ по взятию особо охраняемых объектов в Афганистане, участвовал в штурме дворца Амина в Кабуле.