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Ученые выявили новый способ передачи коронавируса

Иван Линдеманн
18:49 10.02.2020
Выяснилось, что заболеть новым типом пневмонии можно не только через кашель.
Ученые выявили новый способ передачи коронавируса
© Фото: Jiang Kehong XinHua, Globallookpress

Ученые выявили еще один способ передачи коронавируса. Они обнаружили, что в некоторых случаях симптомами нового типа пневмонии являются кишечное расстройство и диарея, а сам вирус может появиться в организме человека через фекальные массы.

По данным, полученным в больнице Уханя, тошнота и диарея наблюдались у 10% зараженных. А у заболевшего в США было выявлено нарушение в моторике кишечника, после чего вирус нашли в фекалиях. Об этом говорится в опубликованной в журнале Journal of the American Medical Association статье.

До этого считалось, что вирус передается только воздушно-капельным путем, то есть основную угрозу представляет кашель и загрязненный воздух. Поэтому при выявлении коронавируса акцент делался на симптомах, которые связаны с респираторными заболеваниями.

Во время эпидемии атипичной пневмонии в 2003 году также публиковались данные о наличии инфекции в моче и фекалиях. Передача вируса таким способом привела к тому, что 17 лет назад зараженным оказался весь жилой комплекс - инфекцию распространил теплый воздух из туалетов.

Ученые пока не знают, к какому температурному диапазону чувствителен новый вирус, но исключать такого способа передачи нельзя.

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