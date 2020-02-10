Адвокат рассказал, зачем пранкер устроил розыгрыш с коронавирусом в метро

Адвокат арестованного за пранк с коронавирусом в столичном метро Кароматулло Джаборова выразил мнение о несоответствии вынесенного судом наказания факту случившегося. Юрист Алексей Попов назвал избранную меру пресечения абсурдной.

«Это была, в первую очередь, попытка привлечь внимание к проблеме коронавируса. На взгляд ребят, она недостаточно серьезно воспринимается. Ранее было снято еще несколько роликов про то, что люди не пользуются масками, потому что масок не хватает и цены на них зашкаливают», - заявил адвокат.

По мнению правоведа, не стоит брать Джаборова под стражу, так как в инциденте отсутствует состав преступления. Попов отметил, что его подзащитный просто затронул острую социальную тему. Он сообщил, что собирается обжаловать вынесенное судебное решение.

Юрист выразил сожаление в связи с тем, что ситуация могла доставить кому-то неприятные эмоции или испугать.

«Об этом мы сожалеем, такого умысла не было. Но вменять за это такую статью, я думаю, чрезмерно», - заявил Попов.

Напомним, его подзащитный Кароматулло Джабаров сымитировал конвульсии, якобы вызванные коронавирусом. Свой розыгрыш он снял на видео и опубликовал в Сети, чем вызвал большой общественный резонанс. В ходе судебного заседания Джаборову была избрана мера пресечения в виде ареста сроком на два месяца.