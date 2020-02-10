Лавров объяснил, почему Киев отказал в разводе сил по всей линии

Украина на нормандском саммите в Париже отказалась по настоянию Вашингтона от разведения сил по всей линии соприкосновения, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью «Российской газете».

«Я не открою большого секрета, но нам известно, что такую позицию украинская делегация на Нормандском саммите в Париже заняла по настоянию Вашингтона, которому очень не хочется, чтобы выполнялись Минские договоренности, очень не хочется, чтобы линия соприкосновения стала безопасной с обеих сторон», - сказал Лавров.

Он уточнил, что поддержание конфликта в «некоей контролируемой фазе соответствует интересам США, с точки зрения их геополитических видов на постсоветское пространство».

Глава МИД России рассказал, что украинская сторона в качестве аргументов для отказа от разведения сил по всей линии соприкосновения привела подсчеты, согласно которым этот процесс занял бы 10-15 лет.

«По его словам (президента Владимира Зеленского), в станице Луганской, в Петровском и в Золотом разведение заняло пять с лишним месяцев, поэтому если экстраполировать этот темп на всю линию соприкосновения и количество населенных пунктов на ней, это займет 10-15 лет», - заявил Лавров.

Министр считает логику Киева странной. Если тянуть с каждым населенным пунктом, то процесс разведения может растянуться и на полвека, добавил Лавров.