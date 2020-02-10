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В Совфеде оценили планы «Нафтогаза» подать иск к «Газпрому»

Иван Линдеманн
17:52 10.02.2020
По словам Сергея Цекова, российская сторона уже выплатила украинской компании все необходимые компенсации.
В Совфеде оценили планы «Нафтогаза» подать иск к «Газпрому»
© Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com, Globallookpress

Возможное намерение «Нафтогаза» подать очередной иск к «Газпрому» в Стокгольмский арбитраж демонстрирует «очень неприличное» поведение украинской стороны. Об этом в интервью RT сообщил глава комитета Совета Федерации по международным делам, сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Такое заявление он сделал после слов исполнительного директора «Нафтогаза» Юрия Витренко. Ранее он сообщил, что компания рассматривает возможность подачи иска в Стокгольмский арбитраж по вопросу о переуступке ей долга «Росукрэнерго» на 1,7 млрд долларов.

Цеков напомнил, что Россия и Украина ранее договорились прекратить все споры при условии, что будет заключен новый контракт.

«Контракт заключен. Долг, который, я считаю, совершенно несправедливо был присужден «Газпрому» Стокгольмским арбитражем, был выплачен тем не менее», - отметил сенатор.

Он не исключил, что вместо того, чтобы начать все с чистого листа, Украина и дальше будет стремиться жить за счет предъявления исков к России.

Цеков призвал Москву выработать меры для противодействия Киеву по этому вопросу.

Напомним, в конце декабря стороны подписали новый контракт на транзит российского газа через территорию Украины, а также договорились отказаться от всех взаимных претензий. В начале января «Нафтогаз» подтвердил, что получил компенсации от «Газпрома».

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