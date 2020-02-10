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В Минздраве оценили число употребляющих спиртное россиян

Иван Линдеманн
17:02 10.02.2020
Главный нарколог Минздрава предложил ввести в больницах специальные программы, чтобы тестировать людей, а также мотивировать их на отказ от алкоголя.
В Минздраве оценили число употребляющих спиртное россиян
© Фото: Victor Lisitsyn, Global Look Press

Примерно 30% жителей России злоупотребляют алкоголем. Эту цифру назвал главный нарколог Минздрава РФ Евгений Брюн.

Врач объяснил, что к числу злоупотребляющих он относит тех, кто выпивает по одной рюмке крепкого алкоголя в течение месяца каждый день.

«Через месяц печеночный маркер покажет, что человек злоупотребляет», - заявил Брюн.

Таких россиян нарколог назвал «тихими алкоголиками» - они никуда не обращаются и не попадают в статистику.

Кроме того, как в эфире программы «Поздняков» отметил Брюн, самой распространенной причиной смерти в таком случае является остановка сердца, а не цирроз, как у обычных алкоголиков.

Главный нарколог Минздрава предложил ввести в больницах специальные программы, чтобы тестировать людей, а также мотивировать их на отказ от спиртного.

Несмотря на это, Брюн отметил и положительную динамику. По его словам, за последние 10 лет количество ежегодно выпиваемого алкоголя снизилось почти вдвое - с 18 до 9,3 литров на душу населения.

Чаще, как отметил нарколог, алкоголизму подвержены мужчины. Брюн связал это с «рискованным поведением».

Что касается самого алкоголя, то за последние годы россияне стали пить больше виски, чем самогона.

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