Скорость движения в Москве предложили снизить до 50 км/ч

Снизить разрешенную скорость движения в Москве с 60 до 50 километров в час предложил руководитель ГКУ «Центр организации дорожного движения» Михаил Кизлык. Такие рекомендации, по его словам, дает Всемирная организация здравоохранения.

Зарубежные эксперты утверждают, что в случае наезда автомобиля на пешехода именно скорость до 50 километров в час оставляет последнему шансы выжить, отметил Кизлык. А при скорости 60-80 километров в час, которая фактически разрешена сейчас в городе, таких шансов уже нет, передает РИА Новости.

Глава ЦОДД также обратил внимание на необходимость снизить в городе ненаказуемый порог превышения скорости. Например, с 20 до 10 километров в час. Уже это, по мнению Кизлыка, позволит существенно сократить смертность на дорогах. Он подчеркнул, что не требует повсеместного ограничения скоростного режима. В частности, для вылетных магистралей и скоростных шоссе, такое решение не подойдет, подчеркнул глава ЦДОТТ.