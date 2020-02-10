В Москве арестовали пранкера, устроившего розыгрыш про коронавирус в метро

В Москве суд арестовал пранкера, устроившего розыгрыш про коронавирус в метро. Судебным решением мужчину отправили в СИЗО сроком на два месяца.

Кароматулло Джаборов сымитировал конвульсии, якобы вызванные приступом опасной вирусной инфекции. Свой «розыгрыш» он снял на видео и опубликовал его в Сети, чем вызвал большой общественный резонанс. Таким образом, суд удовлетворил запрос полиции об аресте Джаборова.

Напомним, свой пранк он вместе с сообщниками устроил в столичном метро на перегоне между станциями «Полежаевская» и «1905 года». После того, как Джаборов упал на пол, якобы забившись в конвульсиях, его напарники начали кричать, что у него «опасная вирусная инфекция». Правоохранители завели дело против него по факту хулиганства на транспорте общего пользования.