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Под медицинским наблюдением остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус

Лина Давыдова
16:25 10.02.2020
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, основания для введения карантина в России в связи с распространением коронавируса нет.
Под медицинским наблюдением остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус
© Фото: ТРК "Звезда"

Под медицинским наблюдением в России остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также добавила, что оснований для введения каких-либо карантинных мероприятий в России в связи с распространением коронавируса нет.

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