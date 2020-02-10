Под медицинским наблюдением остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус
Как сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова, основания для введения карантина в России в связи с распространением коронавируса нет.
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Под медицинским наблюдением в России остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Она также добавила, что оснований для введения каких-либо карантинных мероприятий в России в связи с распространением коронавируса нет.