Под медицинским наблюдением остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус

Под медицинским наблюдением в России остаются более 20 тысяч человек с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она также добавила, что оснований для введения каких-либо карантинных мероприятий в России в связи с распространением коронавируса нет.