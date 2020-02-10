Момент взрыва на электроподстанции в Подольске попал на видео

Момент взрыва, раздавшегося на электроподстанции в подмосковном Подольске, попал на видео.

На кадрах с места происшествия, появившихся в Сети, виден большой столб пламени, поднявшийся вверх после взрыва, и черный дым. Видео опубликовано в Instagram.

Сообщается, что в результате произошедшего оказались без отопления и горячей воды 125 жилых домов и в общей сложности 24 тысячи человек. Саму аварию устранили в течение часа, и подача электроэнергии была восстановлена. По данным местной администрации, на приведение работы подстанции в нормальный режим и на выход на полные объемы работы потребуется «определенное время».