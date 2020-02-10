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В ВОЗ предупредили о возможном ускорении процесса распространения коронавируса

Иван Линдеманн
16:18 10.02.2020
По словам гендиректора организации, в ближайшее время число зараженных за пределами Китая может резко увеличиться.
В ВОЗ предупредили о возможном ускорении процесса распространения коронавируса
© Фото: Globallookpress Wang YeXinhua

Процесс распространения нового типа коронавируса может ускориться. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус. Он отметил, что текущая ситуация является лишь «верхушкой айсберга».

По словам главы ВОЗ, есть несколько примеров выявления вируса типа 2019-nCoV у людей, которые не посещали КНР.

«Выявление ряда подобных случаев может говорить о более широком распространении вируса в других странах. Если кратко, то мы, возможно, видим лишь верхушку айсберга», — написал Гебрейесус на своей странице в Twitter.

Кроме того, он отметил, что уровень заражаемости китайской пневмонией за пределами КНР невелик, но может вырасти в любой момент. Гебрейесус призвал страны подготовиться к такой ситуации, а также делиться всей информацией в режиме реального времени.

Глава ВОЗ напомнил, что в ближайшее время порядка полумиллиона ученых со всего мира обсудят вспышку коронавируса на специальном заседании в штаб-квартире организации.

По последней информации, число заболевших китайской пневмонией превысило 40,5 тысяч, скончались 910. Большая часть инфицированных и жертв - в провинции Хубэй.

В России на текущий момент выявлены 2 случая заболевания - в Тюменской области и Забайкальском крае.

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