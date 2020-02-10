Шойгу: танки Т-34 пройдут по Красной площади 9 мая

Военнослужащие, одетые в форму военных лет, а также танки Т-34 пройдут по Красной площади 9 мая в День Победы. Об этом сообщил в понедельник министр обороны генерал армии Сергей Шойгу на совещании по подготовке военного парада в честь 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

«Атмосферу победного 1945-го воссоздадут 10 расчетов в военной форме тех лет, а также батальон прославленных Т-34 и самоходные артиллерийские установки СУ-100», - сказал он.

Всего в параде в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в 2020 году будут участвовать 15 тысяч военнослужащих, и 375 единиц сухопутной и авиационной техники. Про Красной площади также пройдут расчеты суворовцев, нахимовцев, кадетов и юнармейцев.