Министр обороны России Сергей Шойгу назвал приблизительное количество участников юбилейного парада Победы, который пройдет в Москве в 2020 году. По словам главы Минобороны, в праздничном мероприятии примут участие около 15 тысяч военнослужащих.

Вместе с тем, ожидается, что в параде также поучаствуют 375 единиц сухопутной и авиационной техники. Об этом Шойгу заявил во время совещания по подготовке и проведению юбилейного парада.

«На парад приглашены подразделения 20 иностранных армий. Ряд стран, в том числе входящих в состав СНГ, уже подтвердили свое участие», - сообщил присутствующим Шойгу.

Министр обороны РФ также заявил об увеличении продолжительности парада Победы. По его словам, она составит 1,5 часа. Как отметил Шойгу, парад будет более масштабным, с участием большого числа зарубежных делегаций и лидеров государств. Глава оборонного ведомства добавил, что для ветеранов Великой Отечественной войны будет подготовлена специальная праздничная программа, рассчитанная на четыре дня.