В Киеве задержали осквернившего памятник Ватутину вандала

В Киеве задержали вандала, облившего зеленкой памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину. Виновником инцидента оказался 19-летний молодой человек.

Зеленкой он облил памятник, установленный в Мариинском парке. Во время патрулирования сотрудники полка полиции особого назначения №2 застали двух нарушителей на месте преступления. Они попытались скрыться, но одного удалось задержать. Об этом сообщает киевская полиция на своей странице в Facebook.

По факту произошедшего полицией было возбуждено уголовное дело по факту «надругательства над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» (статья 297 Уголовного кодекса Украины).