В Киеве задержали осквернившего памятник Ватутину вандала
Молодой человек облил зеленкой памятник в Мариинском парке.
© Фото: UA.KyivPolice, Facebook
В Киеве задержали вандала, облившего зеленкой памятник Герою Советского Союза генералу Николаю Ватутину. Виновником инцидента оказался 19-летний молодой человек.
Зеленкой он облил памятник, установленный в Мариинском парке. Во время патрулирования сотрудники полка полиции особого назначения №2 застали двух нарушителей на месте преступления. Они попытались скрыться, но одного удалось задержать. Об этом сообщает киевская полиция на своей странице в Facebook.
По факту произошедшего полицией было возбуждено уголовное дело по факту «надругательства над могилой, другим местом захоронения или над телом умершего» (статья 297 Уголовного кодекса Украины).