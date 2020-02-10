Аварийное жилье в России расселяют в шесть раз быстрее намеченного плана

Аварийное жилье в регионах России расселяют значительно быстрее намеченных планов. Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил министр строительства РФ Владимир Якушев. По его словам, в национальный проект «Жилье и городская среда» в 2019 году было заложено расселение 140 тысяч кв. метров, однако план удалось перевыполнить в шесть раз. В результате расселили больше 800 тысяч кв. метров. В 2020 году ведомство не планирует сбавлять темп работы в этом направлении - до конца декабря планируют расселить еще миллион кв. метров.

Президент также поинтересовался, как идет переход на новую безопасную для дольщиков систему – эскроу-счета. Она начала работать с июля 2019 года. Тогда российские застройщики лишись возможности привлекать деньги дольщиков напрямую. Теперь средства граждан, вложенные на этапе строительства, хранятся на банковских счетах, и получить их застройщик может только после введения жилья в эксплуатацию.

Глава Минстроя сообщил, что количество компаний, которые переходят на работу по новым правилам растет.

«Система, сформированная сегодня, с точки зрения законодательства совершенно верная. Поэтому нам необходимо в этом направлении продолжать работу», - подчеркнул министр.

Он также добавил, что в первые с 2015 года удалось переломить тенденцию на снижение строительства в жилом секторе.