В Счетной палате оценили влияние коронавируса на экономику России
Коронавирус не окажет сильного влияния на экономику России. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. По его мнению, снижение темпов роста ВВП составит максимум 0,1-0,2 процентного пункта.
Более того, Кудрин не исключил, что правительство может найти возможности для ускорения роста с помощью других факторов. Глава Счетной палаты уверен, что у РФ есть частные «большие свободные ресурсы», которые не используются в полной мере.
Об отсутствии угроз российской экономике заявил также вице-премьер Юрий Трутнев. На фоне эпидемии между Россией и КНР снизился грузопоток, но это не привело к глобальным последствиям.
По последним данным, число заболевших коронавирусом по всему миру превысило 40,5 тысяч человек. Жертвами заболевания стали 910 человек.